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Espreso.tvОбщество"Не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы и любители решалова": Поляков о выходе из "Слуги народа"

"Не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы и любители решалова": Поляков о выходе из "Слуги народа"


фото: 5.ua
Народный депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков подал заявление о выходе из состава политсилы

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии" Слуга народа ". На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал он.

По словам Полякова, причиной для выхода стало то, что он "не может быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

"Я шел в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем", - добавил Поляков.

Напомним, что народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа" . В "Слуге народа" пояснили, что исключение связано с "нарушением договоренностей о совместной позиции фракции".

 

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