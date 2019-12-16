"Не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы и любители решалова": Поляков о выходе из "Слуги народа"
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Подал сегодня заявление о выходе из партии" Слуга народа ". На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал он.
По словам Полякова, причиной для выхода стало то, что он "не может быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".
"Я шел в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем", - добавил Поляков.
Напомним, что народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа" . В "Слуге народа" пояснили, что исключение связано с "нарушением договоренностей о совместной позиции фракции".
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