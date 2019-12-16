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Espreso.tvОбщество"Долг Януковича": Минфин Украины не закладывал в госбюджет $3 млрд на погашение

"Долг Януковича": Минфин Украины не закладывал в госбюджет $3 млрд на погашение


фото: reuters
Министерство финансов Украины не закладывало в бюджет на 2020 год средства для выплаты по евробондам, которые приобрела России в конце 2013 года после отказа режима Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом заявила директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает УНИАН.

Чиновник пояснила, что Украина рассчитывает на победу в суде Лондона по иску России. 

"Наш базовый кейс, что мы в этом суде выиграем. Поэтому, соответственно, никакие средства в бюджет мы не закладывали", - сказала Яровая.

Директор департамента долговой политики Минфина добавила, что судебное решение в этом процессе ожидается не ранее, чем через полгода.

"Это займет не менее полугода, чтобы рассмотреть в полной мере этот кейс, поэтому в ближайшее время никакого решения мы не ожидаем", - сказала Яровая.

Верховный суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям на $3 млрд в январе 2016 года. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля Януковичу за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Украина называет "соглашение Путина-Януковича" незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, подчеркивая нарушения внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций, а также напоминая о давлении со стороны РФ с целью не допустить подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС .

  • Напомним, 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить "долг Януковича", но позволил обжаловать решение, приостановив его действие.
  • Апелляционный суд решил, что суд первой инстанции ошибочно не принял во внимание утверждение Украины о том, что предоставление $3 млрд было частью политики Кремля и должно рассматриваться как политическая взятка. Поэтому апелляционный суд постановил продолжить рассмотрение дела по полной процедуре.
  • Верховный суд Великобритании закончил четырехдневные слушания дела по невозврату Украины "долга Януковича" перед Россией на $3 млрд.
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