"Долг Януковича": Минфин Украины не закладывал в госбюджет $3 млрд на погашение

16 декабря, 2019, 17:33

Министерство финансов Украины не закладывало в бюджет на 2020 год средства для выплаты по евробондам, которые приобрела России в конце 2013 года после отказа режима Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом заявила директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает УНИАН.

Чиновник пояснила, что Украина рассчитывает на победу в суде Лондона по иску России.

"Наш базовый кейс, что мы в этом суде выиграем. Поэтому, соответственно, никакие средства в бюджет мы не закладывали", - сказала Яровая.

Директор департамента долговой политики Минфина добавила, что судебное решение в этом процессе ожидается не ранее, чем через полгода.

"Это займет не менее полугода, чтобы рассмотреть в полной мере этот кейс, поэтому в ближайшее время никакого решения мы не ожидаем", - сказала Яровая.

Верховный суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям на $3 млрд в январе 2016 года. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля Януковичу за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Украина называет "соглашение Путина-Януковича" незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, подчеркивая нарушения внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций, а также напоминая о давлении со стороны РФ с целью не допустить подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС .