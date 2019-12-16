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Espreso.tvОбщество"Децентрализация Зеленского" напоминает Путинские законы, - Синютка

"Децентрализация Зеленского" напоминает Путинские законы, - Синютка

Люди, которые пришли к власти, которые не знают чем живут громады на местах, ничего не сделали для людей на местах, взялись узурпировать власть на местах
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины от "Европейской Солидарности", экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

"Я не единственный народный депутат 9 созыва, который до того как стать парламентарием возглавлял местный орган власти. Я знаю, что такое децентрализация и для чего она нужна людям на местах. Чего не скажешь о тех депутатах, на которых рассчитывает Офис Президента для поддержки нового закона о так называемой децентрализации. Люди, которые пришли к власти, которые не знают чем живут громады на местах, ничего не сделали для людей на местах, взялись узурпировать власть на местах", - отмечает Синютка.

Он добавляет, что успешность громад, успешность развития городов были следствием успешности власти на местах, которая имела и средства, и возможности.

"От кого теперь зависит успешность громад, если всем будет руководить совсем "левый" человек с широкими полномочиями. Точнее не руководить, а мешать громадам. О какой децентрализации вы говорите, если теперь все будет решать какой-то "смотрящий" из квартала, назначенный коррупционно, кулуарно, который будет все решать вместо органа местного самоуправления", - написал Синютка.

Он также отметил, что "этот закон напоминает Путинские законы, где из бесправных и богатых ресурсами территорий выкачивают деньги для Кремля, а люди на этих богатых ресурсами территориях живут в хлевах с туалетом на улице".

"Что-то подобное реализует и эта власть, которая придя на короткие сроки, ничего не сделав для людей за полгода, взялась перекраивать Конституцию по путинским лекалам. Почему-то "случайно" назвав районы округам (по модели из России), почему-то "случайно" предусмотрев наделение особым статусом территорий голосами монобольшинства, почему-то "случайно" исключив Севастополь из Конституции Украины. Или не случайно? И как трактовать эту всю вакханалию, согласно Уголовному Кодексу, если Украина в рамках законопроекта теряет Севастополь, а статус отдельных регионов будет определяться механическим нажатием кнопок?" - написал Синютка.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как неотложный.
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