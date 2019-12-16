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Espreso.tvОбщество"Apple - укрепляем диктатуры!": Производителя айфонов высмеяли за "русский" Крым и попустительство правительству Гонконга

"Apple - укрепляем диктатуры!": Производителя айфонов высмеяли за "русский" Крым и попустительство правительству Гонконга


фото: pymnts
В сети интернет появился видеоролик, который высмеивает компанию Apple за обозначение оккупированного Крыма территорией РФ и политику в отношении протестов в Гонконге

Видео в стиле рекламного ролика появилось на Youtube .

"Меняя реальность, ломая барьеры нравственности, обожая деньги. Наши новые ценности лучше, чем когда-либо! Нарушение прав человека, военная агрессия против другой страны? Нам на****и! Единственное, что нас волнует - это деньги. Если вы диктатор или военный преступник и у вас куча денег, мы никогда не разочаруем вас. Мы всегда закроем глаза на ваши преступления ради нашей выгоды. Если начали войну и аннексировали иностранную территорию, мы обозначим ее, как вашу в приложениях. если протестующие беспокоят ваш режим, мы просто удалим приложение, помогающее им. Потому что мы разделяем ваши ценности. Мы знаем, что богатство весит больше чем свобода. Apple - укрепляем диктатуры!" - произносит закадровый голос.

Ранее стало известно, что Apple обозначает Крым в своих приложениях в РФ как российскую территорию.

Кроме того, в октябре компания удалила приложение, которым пользовались протестующие в Гонконге, чтобы отслеживать перемещения силовиков.

Украинцы начали флешмоб против политики компании. Польша поддержала Украину, выразив возмущение действиями Apple. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал бойкотировать команию.

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