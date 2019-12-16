Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и "Северный поток-2"

16 декабря, 2019, 16:58

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили "актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Кроме того, стороны дали "положительную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который является безальтернативной основой урегулирования конфликта", заявили у Путина.