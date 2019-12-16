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Espreso.tvОбществоПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и "Северный поток-2"

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и "Северный поток-2"


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили "актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Кроме того, стороны дали "положительную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который является безальтернативной основой урегулирования конфликта", заявили у Путина.

  • Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
  • Глава немецкой дипломатии Гейко Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
  • В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний.
  • Компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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