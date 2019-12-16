Пропагандистам канала Минобороны РФ "Звезда" запретили на 3 года въезжать в Украину
16 декабря, 2019, 19:18
Журналистам российского телеканала "Звезда", которые приехали в Украину, запретили въезд на 3 года
Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретарей Госпогранслужбы и СБУ.
"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Прес-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская уточнила, что поскольку телеканал, на который они работают, - находится под санкциями СНБО, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.
- Съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего вооруженным силам РФ, пропустили на территорию Украины.
- Съемочную группу телеканала Министерства обороны РФ "Звезда", которая прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности.
- Сайт "Миротворец" внес в свое "чистилище" съемочную группу канала Минобороны РФ "Звезда".
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