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Espreso.tvОбществоПропагандистам канала Минобороны РФ "Звезда" запретили на 3 года въезжать в Украину

Пропагандистам канала Минобороны РФ "Звезда" запретили на 3 года въезжать в Украину

Журналистам российского телеканала "Звезда", которые приехали в Украину, запретили въезд на 3 года

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретарей Госпогранслужбы и СБУ.

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Прес-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская уточнила, что поскольку телеканал, на который они работают, - находится под санкциями СНБО, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

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