Правительство разработало для инвесторов карту с инфраструктурными проектами в Украине

16 декабря, 2019, 11:33

Кабинет министров Украины создал карту с обозначением основных инфраструктурных проектов, в которые будут привлекать частные инвестиции, в том числе, передавая такие объекты в управление частным инвесторам

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время конференции по вопросам государственно-частного партнерства 16 декабря, передает hromadske со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Впервые в Украине мы создали карту всех инфраструктурных проектов, и Кабмин представит ее на днях", - сообщил Милованов.

Он отметил, что правительство планирует содействовать развитию государственно-частного партнерства. В том числе путем передачи инфраструктурных объектов, например портов, дорог, аэропортов и вокзалов, в управление частным компаниям (в концессию).