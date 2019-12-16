Правительство разработало для инвесторов карту с инфраструктурными проектами в Украине
16 декабря, 2019, 11:33
Кабинет министров Украины создал карту с обозначением основных инфраструктурных проектов, в которые будут привлекать частные инвестиции, в том числе, передавая такие объекты в управление частным инвесторам
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время конференции по вопросам государственно-частного партнерства 16 декабря, передает hromadske со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Впервые в Украине мы создали карту всех инфраструктурных проектов, и Кабмин представит ее на днях", - сообщил Милованов.
Он отметил, что правительство планирует содействовать развитию государственно-частного партнерства. В том числе путем передачи инфраструктурных объектов, например портов, дорог, аэропортов и вокзалов, в управление частным компаниям (в концессию).
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно