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Espreso.tvОбществоПотери боевиков на Донбассе составили 44 человека с начала декабря

Потери боевиков на Донбассе составили 44 человека с начала декабря

Потери российских оккупационных войск на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. Было ликвидировано 22 оккупанта и еще 22 составляют санитарные потери врага

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага ", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3344 мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения.

 

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