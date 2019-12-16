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Espreso.tvОбществоПетиция о лишении Медведчука звания Заслуженного юриста набрала необходимое количество подписей

Петиция о лишении Медведчука звания Заслуженного юриста набрала необходимое количество подписей

В понедельник, 16 декабря, петиция на сайте президента Украины о лишении народного депутата, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука звания Заслуженного юриста набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения

Об этом говорится на странице петиции.

По состоянию на 18:40 петицию подписали уже более 26 тыс. человек.

Автор петиции Владислав Грезев аргументирует необходимость лишения Медведчука статуса заслуженного юриста тем, что в 1981 году результатом "защиты" Медведчуком украинского поэта Василия Стуса стало осуждение и ссылка, в которой поэт и умер.

Кроме того, Грезев напомнил о еще одном деле, в котором Медведчук был адвокатом по назначению у диссидента Николая Кунцевича и попросил увеличить срок наказания для своего подзащитного.

"В 1985 году Медведчука В.В. назначили защищать диссидента Николая Кунцевича, и после того, как прокурор требовал подсудимому 3 года лишения свободы, адвокат в слове защиты заявил: "Я полностью согласен с товарищем прокурором при определении меры наказания. Но, по непонятным для меня причинам товарищ прокурор забыл о том, что подсудимый еще не отбыл 1 год и 9 месяцев с предыдущего срока. Считаю, что необходимо добавить этот срок к новому наказанию". Суд учел эту просьбу", - говорится в петиции.

Звание "Заслуженный юрист Украины" присваивается указом президента юристам, работающим в органах государственной власти и органах местного самоуправления, прокуратуры, юстиции, государственной безопасности, внутренних дел, адвокатуре, на предприятиях, в учреждениях, организациях, за значительный вклад в развитие правового государства.

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