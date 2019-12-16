Основатель InformNapalm заявил, что его телефон будут прослушивать

16 декабря, 2019, 18:59

Основатель волонтерской сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил, что 17 декабря его телефон поставят на прослушку

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, рад сообщить вам: завтра, наконец, мой телефон ставят на прослушку. Сегодня узнал об этом, раньше, чем определенные должностные лица получат санкцию суда", - отметил волонтер.

Он добавил, что "придется учиться говорить активнее, ведь вы знаете, что доморгаться могут не только к бороде и футболке с принтом, но и к неразговорчивости".