 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОснователь InformNapalm заявил, что его телефон будут прослушивать

Основатель InformNapalm заявил, что его телефон будут прослушивать

Основатель волонтерской сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил, что 17 декабря его телефон поставят на прослушку

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, рад сообщить вам: завтра, наконец, мой телефон ставят на прослушку. Сегодня узнал об этом, раньше, чем определенные должностные лица получат санкцию суда", - отметил волонтер.

Он добавил, что "придется учиться говорить активнее, ведь вы знаете, что доморгаться могут не только к бороде и футболке с принтом, но и к неразговорчивости".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать