Основатель InformNapalm заявил, что его телефон будут прослушивать
16 декабря, 2019, 18:59
Основатель волонтерской сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил, что 17 декабря его телефон поставят на прослушку
Об этом он написал в Facebook.
"Друзья, рад сообщить вам: завтра, наконец, мой телефон ставят на прослушку. Сегодня узнал об этом, раньше, чем определенные должностные лица получат санкцию суда", - отметил волонтер.
Он добавил, что "придется учиться говорить активнее, ведь вы знаете, что доморгаться могут не только к бороде и футболке с принтом, но и к неразговорчивости".
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