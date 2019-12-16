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Espreso.tvОбществоНеизвестные сообщили о заминировании Шевченковского суда в Киеве

Неизвестные сообщили о заминировании Шевченковского суда в Киеве


фото: glavcom
16 декабря в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Шевченковского районного суда, по адресу Дегтяревская, 31а

Об этом сообщают " Вартови Еспресо ".

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Шевченковского районного суда, который находится по адресу Дегтяревская, 31а. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.

  • 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева"
  • Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминування в Киеве.
  • Напомним, 11 декабря сообщалось о заминировании всех супермаркетов сети АТБ.
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