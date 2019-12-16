Неизвестные сообщили о заминировании Шевченковского суда в Киеве
16 декабря, 2019, 13:18
16 декабря в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Шевченковского районного суда, по адресу Дегтяревская, 31а
Об этом сообщают " Вартови Еспресо ".
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Шевченковского районного суда, который находится по адресу Дегтяревская, 31а. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.
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