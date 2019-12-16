 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНБУ укрепил на 6 копеек курс гривны к доллару

НБУ укрепил на 6 копеек курс гривны к доллару


фото: konkurent.in.ua
Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 23,498 грн за доллар против 23,5633 грн за доллар в пятницу

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,2567 грн против 26,2424 грн по состоянию на 13 декабря.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать