Нападение на нардепа Ананченко: СБУ "вела" преступление, а об избиении сообщили для разоблачения заказчика

16 декабря, 2019, 18:44

Служба безопасности Украины предупредила нападение на народного депутата Украины Михаила Ананченко

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

"Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанными с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что правоохранители провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

"Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предупреждено", - отметили в СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, чтобы получить максимально объективную и полную доказательную базу, в социальных сетях разместили сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.