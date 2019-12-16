Нападение на нардепа Ананченко: СБУ "вела" преступление, а об избиении сообщили для разоблачения заказчика
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
"Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанными с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение", - рассказали в СБУ.
В ведомстве отметили, что правоохранители провели процессуальное документирование их противоправных намерений.
"Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предупреждено", - отметили в СБУ.
По данным Службы безопасности Украины, чтобы получить максимально объективную и полную доказательную базу, в социальных сетях разместили сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.
- Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что его напали двое неизвестных возле его дома в Сумах.
- Из-за нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах открыто уголовное производство.
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