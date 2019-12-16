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Espreso.tvОбществоНападение на нардепа Ананченко: полиция открыла производство

Нападение на нардепа Ананченко: полиция открыла производство

Из-за нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах открыто уголовное производство

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ананченко ранее заявил, что у его дома в Сумах на него напали двое неизвестных . По его словам, это связано с его политической деятельностью.

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