Нападение на нардепа Ананченко: полиция открыла производство
16 декабря, 2019, 09:29
Из-за нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах открыто уголовное производство
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.
Ананченко ранее заявил, что у его дома в Сумах на него напали двое неизвестных . По его словам, это связано с его политической деятельностью.
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