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Espreso.tvОбществоНа этой неделе Рада рассмотрит 3 ветированных президентом законопроекта и три об изменениях в Конституцию, - Стефанчук

На этой неделе Рада рассмотрит 3 ветированных президентом законопроекта и три об изменениях в Конституцию, - Стефанчук


фото: depo.ua
16 декабря на согласительном совете ВР представитель президента в Раде Руслан Стефанчук рассказал об основных законопроектах последней пленарной недели в этом году

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый заместитель головы Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, что на 4 последних дня пленарных заседаний запланировано повторно рассмотреть 3 ветированных президентом законопроекта: об избирательном кодексе, временных следственных комиссиях и о "Пласте".

"Президент готов подписать эти законопроекты, если учтены его замечания, поэтому, если есть необходимость, можно некоторые из них поднять. Была инициатива с тем, чтобы закон о Пласте поднять, потому что они придут к нам с Вифлеемским огнем, поэтому посмотрим, как отработали комитеты ", - заявил Стефанчук.

Также Стефанчук сообщил, что президент внес в ВР неотложные законопроекты об изменениях в Конституцию Украины: Проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), Проект Закона о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) и Проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Также президент внес законороект 2513 о "ворах в законе", о ратификации договора с Королевством Нидерланды и об изменениях в госбюджет, по программе облегченного кредитования предпринимателей.

  • Напомним, правительство анонсировало программу удешевления кредитов для отечественного бизнеса "Возвращайся и оставайся" с 1 февраля 2020
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