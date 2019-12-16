Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевки 1/16 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
16 декабря
Ньон, Швейцария
Сеяные: "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Базель" (Швейцария), "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Порту" (Португалия ), "Гент" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Интер" (Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Мальме" (Швеция), "Севилья" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Селтик" (Шотландия).
Несеянные: "Айнтрахт" (Германия), Байер (Германия), "Вольфсбург" (Германия), АЗ (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), "Брюгге" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Клуж" (Румыния ), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина) .
Начало в 14:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- Вечером 13 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги Европы определились все участники 1/16 финала турнира .
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