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Espreso.tvСпортЛига Европы: где и когда смотреть жеребьевки 1/16 финала

Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевки 1/16 финала


фото: shakhtar.com
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря

Ньон, Швейцария

Сеяные: "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Базель" (Швейцария), "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Порту" (Португалия ), "Гент" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Интер" (Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Мальме" (Швеция), "Севилья" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Селтик" (Шотландия).

Несеянные: "Айнтрахт" (Германия), Байер (Германия), "Вольфсбург" (Германия), АЗ (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), "Брюгге" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Клуж" (Румыния ), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина) .

Начало в 14:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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