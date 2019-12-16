КСУ признал неконституционным предоставление президенту права назначать председателей НАБУ и ГБР, - СМИ
16 декабря, 2019, 23:00
Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект, предлагающий закрепить в Конституции право президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в суде.
Так, согласно заключению суда, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ нарушает ст. 157 и 158 Конституции.
Текст решения суда должны обнародовать 17 декабря.
Ранее, 3 сентября, Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, предлагающий закрепить за президентом право назначать руководителей НАБУ и ГБР.
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