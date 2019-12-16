Харьков станет первым в Украине "городом в смартфоне", - Минцифры
Об этом сообщает сервис государственных услуг "ДИЯ".
"Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первый в Украине CDTO - Chief Digital Transformation Officer - Олега Дробота. Вместе с Олегом Дроботом к трансформации города присоединится Михаил Лазарев, возглавляющий "Офис реформ Харькова". Полноценная digital-структура трансформирует город в сотрудничестве с Минцифрою ", - говорится в сообщении.
Первые проекты, которые запустят в Харькове, - цифровое образование, перевод региональных услуг в онлайн, е-Health, Dashboard. В то же время Харьков первым протестирует еМалятко, призванное сэкономить время родителей при регистрации ребенка.
⠀
Кроме того, будет внедрен Cashless, то есть бесконтактная оплата от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно