Харьков станет первым в Украине "городом в смартфоне", - Минцифры

16 декабря, 2019, 17:45

Предоставить харьковчанам 1 миллион услуг онлайн - цель новосозданного Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета

Об этом сообщает сервис государственных услуг "ДИЯ".

"Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первый в Украине CDTO - Chief Digital Transformation Officer - Олега Дробота. Вместе с Олегом Дроботом к трансформации города присоединится Михаил Лазарев, возглавляющий "Офис реформ Харькова". Полноценная digital-структура трансформирует город в сотрудничестве с Минцифрою ", - говорится в сообщении.

Первые проекты, которые запустят в Харькове, - цифровое образование, перевод региональных услуг в онлайн, е-Health, Dashboard. В то же время Харьков первым протестирует еМалятко, призванное сэкономить время родителей при регистрации ребенка.

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Кроме того, будет внедрен Cashless, то есть бесконтактная оплата от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.