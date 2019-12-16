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Espreso.tvМирКанада приглашает миллион квалифицированных мигрантов для "построения сильной страны"

Канада приглашает миллион квалифицированных мигрантов для "построения сильной страны"


фото: lifeinforesthill
К 2022 году Канада планирует принять более миллиона мигрантов со всего мира. Квалифицированные специалисты помогут "строить сильную страну"

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции и беженцев Марку Мендичино, сообщили на сайте премьер-министра.

Вы удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 годы, привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода,
- говорится в мандате.

По словам Трюдо, государство должно сфокусироваться на приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить сильную Канаду.

Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам и журналистам, которым на родине грозит опасность. Для этого в стране планируют ввести отдельный канал приема беженцев. В соответствии с ним в течение года в Канаду переселят 250 человек.

Министерство иностранных дел Канады сотрудничать с оборонным ведомством страны для обеспечения национальных интересов Канады. Среди них - обязательство помогать Украине. Об этом говорится в мандате, переданном Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампани.

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