 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГПУ должна выплатить прокурору Кулику 1,6 млн грн за работу в зоне АТО, - решение суда

ГПУ должна выплатить прокурору Кулику 1,6 млн грн за работу в зоне АТО, - решение суда


фото: sud-report
Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен за работу военным прокурором в АТО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кулик подал иск в суд с требованием начислить ему премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Вовк вынес решение, полностью удовлетворив исковые требования.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено единовременное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

По решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривен.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от начисления причитающихся ему премий и компенсаций.

Константин Кулик известен тем, что выдвигал сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам, в частности экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Петра Порошенко Борису Ложкину, заместителю председателя АПУ Порошенко Алексею Филатову и обвинял Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уволил прокурора Константина Кулика. Приказ об увольнении прокурора Константина Кулика подписали 22 ноября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать