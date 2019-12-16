ГПУ должна выплатить прокурору Кулику 1,6 млн грн за работу в зоне АТО, - решение суда
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кулик подал иск в суд с требованием начислить ему премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.
Экс-глава ОАСК Вовк вынес решение, полностью удовлетворив исковые требования.
В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено единовременное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.
По решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривен.
ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от начисления причитающихся ему премий и компенсаций.
Константин Кулик известен тем, что выдвигал сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам, в частности экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Петра Порошенко Борису Ложкину, заместителю председателя АПУ Порошенко Алексею Филатову и обвинял Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уволил прокурора Константина Кулика. Приказ об увольнении прокурора Константина Кулика подписали 22 ноября.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно