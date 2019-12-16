Госгеокадарстр лишат права распоряжаться землей
16 декабря, 2019, 17:03
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует отобрать у Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра право распоряжаться землей и передать его органам местной власти
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
"Системно побороть коррупцию в кадастре можно только путем уничтожения источника коррупции - права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган", - написал он.
По словам Милованова, уже назначен новый руководитель центрального офиса Госгеокадастра, устранены все руководители и заместители региональных управлений, запущена аудит-проверка центрального и всех региональных управлений и открываются конкурсы на руководителей региональных отделений.
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