 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГлава МВД Эстонии назвал финского премьера "продавщицей во главе правительства"

Глава МВД Эстонии назвал финского премьера "продавщицей во главе правительства"


фото: delfi
Глава МВД Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санни Марин

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на эстонские СМИ.

Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны.

"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и невежественные люди выбились в члены правительства", - сказал Хельме.

В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".

Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не являются выражением мнения правительства Эстонии.

"Давая оценку левому правительству Финляндии, я высказывал мнение не правительства Эстонии, а выражал только свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - говорится в распространенном Хельме сообщении.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.

Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник позвонила финскому коллеге Сауле Ниинистьо и извинилась за слова Хельме.

"По просьбе президента Кальюлайд, президент Ниинистьо передал извинения премьер-министру Финляндии Санни Марин и правительству", - говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать