Глава МВД Эстонии назвал финского премьера "продавщицей во главе правительства"

16 декабря, 2019, 17:26

Глава МВД Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санни Марин

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на эстонские СМИ.

Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны.

"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и невежественные люди выбились в члены правительства", - сказал Хельме.

В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".

Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не являются выражением мнения правительства Эстонии.

"Давая оценку левому правительству Финляндии, я высказывал мнение не правительства Эстонии, а выражал только свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - говорится в распространенном Хельме сообщении.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.

Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник позвонила финскому коллеге Сауле Ниинистьо и извинилась за слова Хельме.

"По просьбе президента Кальюлайд, президент Ниинистьо передал извинения премьер-министру Финляндии Санни Марин и правительству", - говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.