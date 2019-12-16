Глава МВД Эстонии назвал финского премьера "продавщицей во главе правительства"
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на эстонские СМИ.
Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.
При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны.
"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и невежественные люди выбились в члены правительства", - сказал Хельме.
В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".
Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не являются выражением мнения правительства Эстонии.
"Давая оценку левому правительству Финляндии, я высказывал мнение не правительства Эстонии, а выражал только свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - говорится в распространенном Хельме сообщении.
Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.
Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник позвонила финскому коллеге Сауле Ниинистьо и извинилась за слова Хельме.
"По просьбе президента Кальюлайд, президент Ниинистьо передал извинения премьер-министру Финляндии Санни Марин и правительству", - говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.
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