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Espreso.tvМирДжонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательства РФ в британские выборы

Джонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательства РФ в британские выборы


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал разрешение на публикацию отчета о возможном вмешательстве Российской Федерации в избирательную кампанию после победы на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает Independent.

"Борис Джонсон дал разрешение на публикацию противоречивого отчета о предполагаемогом вмешательстве России в политику Великобритании", - говорится в сообщении.

Британское правительство заблокировало обнародование официальных документов перед внеочередными парламентскими выборами 12 декабря.

Ранее Джонсон заявил, что для заявления о возможном российском вмешательстве нет оснований.

Отчет был окончательно доработан в марте и передан в офис премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать тревожные разоблачения в отношении Джонсона и его партии накануне парламентских выборов.

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