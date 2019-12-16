Джонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательства РФ в британские выборы
Об этом сообщает Independent.
"Борис Джонсон дал разрешение на публикацию противоречивого отчета о предполагаемогом вмешательстве России в политику Великобритании", - говорится в сообщении.
Британское правительство заблокировало обнародование официальных документов перед внеочередными парламентскими выборами 12 декабря.
Ранее Джонсон заявил, что для заявления о возможном российском вмешательстве нет оснований.
Отчет был окончательно доработан в марте и передан в офис премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.
Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать тревожные разоблачения в отношении Джонсона и его партии накануне парламентских выборов.
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