Дробович заявил, что эксгумации польских захоронений не будут блокировать

16 декабря, 2019, 18:14

Новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что блокирование эксгумаций польских захоронений Украиной больше не повторится

Об этом он заявил в интервью телеканалу Прямой.

Он отметил, что Украина не будет препятствовать подобным процессам и рассчитывает на ответные меры со стороны Польши.

"Что касается блокирования эксгумаций захоронений, то я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то здесь надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

Он также отметил, что Украина готова пойти на сотрудничество во всем, что "лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы наконец был выпущен совместный украинский-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши или без него", - сказал глава УИНП.

Дробович подчеркнул, что считает акты вандализма на могилах воинов УПА провокациями.

"Всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - добавил глава УИНП.

Как сообщалось, в апреле 2017 года в Польше местные власти демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи у Перемышля. После происшествия Украинский институт национальной памяти заявил о прекращении процесса легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и требует объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 год.

В то же время в польском Институте национальной памяти заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что здесь действительно захоронены останки украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений. В ответ Киев ждет ответных шагов от Варшавы.