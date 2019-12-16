День в зоне ООС: оккупанты выпустили по украинским военным 20 мин запрещенного калибра

16 декабря, 2019, 18:27

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили один обстрел: вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

16 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.