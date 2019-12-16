Дела Майдана: комитет Рады ждет отчет ГБР в течение трех месяцев

16 декабря, 2019, 19:51

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что комитет ожидает отчета подразделения Госбюро расследований по делам Майдана после трех месяцев работы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я ожидаю от ГБР в течение трех месяцев отчет по данным уголовным производством: каким образом они будут расследоваться, когда ожидать конкретных результатов. Для любого следователя 3-6 месяцев достаточно, чтобы сказать: в этом деле результат будет тогда-то, по этому - мы уже готовы передавать результаты в суд, а по этому делу - надо еще следственные действия проводить. Я жду такой отчет в течение трех месяцев", - сказал Монастырский.

Монастырский добавил, что после того, как президент подпишет законопроект, начнется процедура перевода следователей прокуратуры, которые занимались делами Майдана, в этот отдел.