Дела Майдана: комитет Рады ждет отчет ГБР в течение трех месяцев
16 декабря, 2019, 19:51
Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что комитет ожидает отчета подразделения Госбюро расследований по делам Майдана после трех месяцев работы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я ожидаю от ГБР в течение трех месяцев отчет по данным уголовным производством: каким образом они будут расследоваться, когда ожидать конкретных результатов. Для любого следователя 3-6 месяцев достаточно, чтобы сказать: в этом деле результат будет тогда-то, по этому - мы уже готовы передавать результаты в суд, а по этому делу - надо еще следственные действия проводить. Я жду такой отчет в течение трех месяцев", - сказал Монастырский.
Монастырский добавил, что после того, как президент подпишет законопроект, начнется процедура перевода следователей прокуратуры, которые занимались делами Майдана, в этот отдел.
- Верховная Рада 3 декабря приняла закон, который предусматривает перезагрузку Государственного бюро расследований .
- Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников.
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