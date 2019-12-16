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Espreso.tvОбществоДела Майдана: комитет Рады ждет отчет ГБР в течение трех месяцев

Дела Майдана: комитет Рады ждет отчет ГБР в течение трех месяцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что комитет ожидает отчета подразделения Госбюро расследований по делам Майдана после трех месяцев работы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я ожидаю от ГБР в течение трех месяцев отчет по данным уголовным производством: каким образом они будут расследоваться, когда ожидать конкретных результатов. Для любого следователя 3-6 месяцев достаточно, чтобы сказать: в этом деле результат будет тогда-то, по этому - мы уже готовы передавать результаты в суд, а по этому делу - надо еще следственные действия проводить. Я жду такой отчет в течение трех месяцев", - сказал Монастырский.

Монастырский добавил, что после того, как президент подпишет законопроект, начнется процедура перевода следователей прокуратуры, которые занимались делами Майдана, в этот отдел.

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