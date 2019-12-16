Чехия депортировала четырех человек из домов для дипломатов РФ
Об этом сообщает чешское издание Deník N.
Как сообщили в местной полиции, этим людям запретили въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет.
"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек.
"Ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию", - говорится в сообщении.
Чешские СМИ ранее писали, что посольство РФ в столице Чехии получает прибыль, сдавая в аренду почти 200 квартир в четырех домах в районе Прага 6. Эти квартиры предназначены для российских дипломатов. Россия получила эти здания от Чехии в 1989 году, еще до падения коммунизма.
Также отмечалось, что жители этих квартир в основном являются российскими гражданами и это жилье арендуют десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.
Напомним, в октябре контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети, действовавшей через посольство РФ в Праге.
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