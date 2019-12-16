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Espreso.tvОбществоБывший белорусский спецназовец признался в убийствах оппонентов Лукашенко, - СМИ

Бывший белорусский спецназовец признался в убийствах оппонентов Лукашенко, - СМИ

Издание Deutsche Welle опубликовало видео в котором человек, назвавший себя бойцом белорусского "эскадрона смерти" рассказывает, как принимал участие в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад

Мужчина рассказал о событиях в то время, когда исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховной Рады Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

Экс-спецназовец Юрий Горавский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Среди них был и он сам. Горавский рассказал, что может указать места их захоронений на карте.

По словам Горавского приказ о задержании оппозиционеров отдавал основатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Горавский утверждает, что именно Павличенко застрелил политиков и бизнесмена. Заметим, что ранее спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес, называл СОБР "эскадроном смерти во главе с Павличенко". Также Пургуридес не верил в то, что подобные преступления бойцы СОБР могли совершить без ведома руководства Беларуси, включая Лукашенко.

Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов нет, ничего такого, - говорит Гаравський.

Как сообщает DW, сейчас 41-летний Горавский находится в альпийском регионе в одной из немецкоязычных стран, которую не называют из соображений безопасности.

 

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