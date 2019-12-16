85 тыс. грн за "кнопкодавство": комитет Рады поддержал штрафы за голосование чужой карточкой
Об этом сообщает общественное движение "Чесно".
"Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект №2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать в Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства", - говорится в сообщении.
Согласно заонопроекту, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тыс. грн.
Ранее, 29 октября, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.
Правоохранительный комитет ВРУ сегодня снова попытается утвердить до 2 чтение законопроект 2148 о наказании кнопкодавов # рада9 pic.twitter.com/0ZMpvDNYHD- ЧЕСНО (@chesno_movement) 16 декабря 2019
Напомним, активисты "Чесно" поймали на кнопкодавстве "слугу народа", который предлагал лишать мандатов за неперсональное голосование.
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