85 тыс. грн за "кнопкодавство": комитет Рады поддержал штрафы за голосование чужой карточкой

16 декабря, 2019, 16:50

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предлагающий ввести штрафы для депутатов-"кнопкодавов"

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

"Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект №2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать в Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства", - говорится в сообщении.

Согласно заонопроекту, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тыс. грн.

Ранее, 29 октября, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Правоохранительный комитет ВРУ сегодня снова попытается утвердить до 2 чтение законопроект 2148 о наказании кнопкодавов # рада9 pic.twitter.com/0ZMpvDNYHD - ЧЕСНО (@chesno_movement) 16 декабря 2019

Напомним, активисты "Чесно" поймали на кнопкодавстве "слугу народа", который предлагал лишать мандатов за неперсональное голосование.