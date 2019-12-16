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Espreso.tvОбщество85 тыс. грн за "кнопкодавство": комитет Рады поддержал штрафы за голосование чужой карточкой

85 тыс. грн за "кнопкодавство": комитет Рады поддержал штрафы за голосование чужой карточкой


фото: segodnya.ua
Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предлагающий ввести штрафы для депутатов-"кнопкодавов"

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

"Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект №2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать в Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства", - говорится в сообщении.

Согласно заонопроекту, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тыс. грн.

Ранее, 29 октября, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Напомним, активисты "Чесно" поймали на кнопкодавстве "слугу народа", который предлагал лишать мандатов за неперсональное голосование.

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