160 тыс. игровых автоматов являются нелегальными, - Арахамия

16 декабря, 2019, 13:13

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал игорный бизнес в Украине и подчеркнул на решении вопроса с легализацией азартных игр

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV .

"Несколько серых операторов, которіе называют себя операторами национальных лотерей пользуются тем, что в 2013 году прекратили их лицензии существования, но есть постановление Кабмина, до принятия нового закона отмечает, что эти лицензии должны действующий статус. На каждом шагу мы залы игровых автоматов, там есть много людей, страдающих игорной зависимостью, там есть много людей, которые имеют наркотическую зависимость ", - рассказал Арахамия.

Он подчеркнул на решении проблем игорного бизнеса.

"Мы хотим убрать игровые автоматы с улиц. Казино планируется располагать исключительно в 5-ти звездочных отелях. Это более или менее цивилизованная игра. Многие иностранцы играют, оставляют свои средства, платят налоги. Далее онлайн. Есть онлайн казино, мы тоже делаем лицензии. На серверах Минфина будет установлено специальное программное обеспечение, которое будет следить - сколько люди тратят, сколько выигрывают и будет взиматься процент с каждого выигрыша. Далее онлайн ставки на спортивные события. Это можно сравнить с онлайн казино - те же серверы, которые отслеживают, что происходит ", - добавил Арахамия.

По его словам, самая большая проблема заключается с урегулированием залов игровых автоматов.

"Мы убираем их в отелях 3, 4, 5 звезд. Будут отдельные помещения, мы зонируем - не менее 1000 м от школ или детских садов, а минимальная зонирована площадь - 300 м. Сокращаем количество игровых автоматов и усиливаем ответственность за нелегальный гарльний бизнес. В настоящее время, 8 тыс. Залов, 160 тыс. Автоматов являются нелегальными в стране ", - отмечает Арахамия.