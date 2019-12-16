 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество15 декабря в ООС: ранены 2 бойца

15 декабря в ООС: ранены 2 бойца

ООС 15 декабря
ООС 15 декабря
фото: Міноборони України
15 декабря оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Военные сообщают, что враг нарушил режим прекращения огня 7 раз: один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" и шесть - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают в пресс-центре.

В районе ОТУ "ВОСТОК" обстрел был осуществлен вблизи Лебединского со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В ОТУ "Север" обстреливали Луганское со станковых противотанковых гранатометов, Крымское - с СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, Хутор Вольный - с автоматических гранатометов. Обстрелы неподалеку Свитлдодарська осуществляли с с СПГ и автоматических гранатометов, вблизи зайцев - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

15 декабря ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

"С начала этого периода, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", отчитываются военные, по состоянию на 7:00 утра.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать