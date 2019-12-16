15 декабря в ООС: ранены 2 бойца
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Военные сообщают, что враг нарушил режим прекращения огня 7 раз: один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" и шесть - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают в пресс-центре.
В районе ОТУ "ВОСТОК" обстрел был осуществлен вблизи Лебединского со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В ОТУ "Север" обстреливали Луганское со станковых противотанковых гранатометов, Крымское - с СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, Хутор Вольный - с автоматических гранатометов. Обстрелы неподалеку Свитлдодарська осуществляли с с СПГ и автоматических гранатометов, вблизи зайцев - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
15 декабря ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
"С начала этого периода, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", отчитываются военные, по состоянию на 7:00 утра.
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