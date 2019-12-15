Из-за забастовки транпортникив на Рождество французы будут сидеть дома

15 декабря, 2019, 12:11

Во Франции одиннадцатый день подряд продолжается забастовка из-за запланированной правительством пенсионной реформы. Движение поездов в воскресенье, 15 декабря 2019 г., остается ограниченным

В течение дня по стране курсировал только каждый четвертый скоростной поезд TGV, а в Париже не работают девять линий метрополитена, есть осложнения и в работе автобусов. Такая же ситуация ожидается в ближайшие дни, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Забастовка грозит испортить планы многих путешественников в период рождественских и новогодних праздников. Как сообщила представитель национальной железной дороги SNCF Рейчел Пикард, воспользоваться билетами в этот период сможет примерно половина путешественников. Недавно крупнейший в стране железнодорожный профсоюз CGT-Cheminots заявил, что на Рождество забастовка будет продолжена.

Перед этим руководитель железной дороги призвал работников сделать перерыв в забастовке во время праздников, однако профсоюзы отклонили это. Как заявил представитель CGT-Cheminots Лоран Брун, если конфликт должен быть завершен до начала праздников, правительство должно отменить запланированную пенсионную реформу на следующей неделе.