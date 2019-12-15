Из-за забастовки транпортникив на Рождество французы будут сидеть дома
В течение дня по стране курсировал только каждый четвертый скоростной поезд TGV, а в Париже не работают девять линий метрополитена, есть осложнения и в работе автобусов. Такая же ситуация ожидается в ближайшие дни, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
Забастовка грозит испортить планы многих путешественников в период рождественских и новогодних праздников. Как сообщила представитель национальной железной дороги SNCF Рейчел Пикард, воспользоваться билетами в этот период сможет примерно половина путешественников. Недавно крупнейший в стране железнодорожный профсоюз CGT-Cheminots заявил, что на Рождество забастовка будет продолжена.
Перед этим руководитель железной дороги призвал работников сделать перерыв в забастовке во время праздников, однако профсоюзы отклонили это. Как заявил представитель CGT-Cheminots Лоран Брун, если конфликт должен быть завершен до начала праздников, правительство должно отменить запланированную пенсионную реформу на следующей неделе.
- Общенациональная забастовка против запланированной правительством пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. В тот день на улицы страны с протестом вышли около 806 тыс. человек.
- Пенсионная реформа предусматривает введение единой пенсионной системы вместо нынешней системы с многочисленными специальными правилами и подходами к пенсионным начислениям отдельных групп работников. Правительство хочет сохранить пенсионный возраст на уровне 62 лет. Но будут и исключения: сотрудники пожарной службы, военнослужащие и полицейские смогут раньше выходить на пенсию.
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