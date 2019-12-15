Во Львове отметили интеллектуально отважных Александра Ройтбурда, Тамару Гундорову и Станислава Росека

15 декабря, 2019, 21:12

14 декабря во львовском Дворце Потоцких состоялась традиционная церемония вручения наград капитула Независимого культурологического журнала "Ї" - орденов "За интеллектуальную отвагу"

В этом году был награжден: Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея "за достоинство и отвагу в создании новейших визуальных и вербальных смыслов";



Александр Ройтбурд

Тамару Гундорову, украинскую литературоведа, заведующую отделом теории литературы Института литературы имени Шевченко НАН Украины "за отважную интеллектуальную интерпретацию постмодернистской действительности как в литературе, так и в жизни"; Станислава Росека, профессора Гданьского университета, главного редактора издательства "Слово, Образ, Территория" "за активное участие в формировании современного интеллектуального дискурса как в Польше, так и в Украине".



Тамара Гундорова





Станислав Росек

"Как направить отношения в наших оголтелых обществах, не прибегая к принуждению и насилию? Было предложено два пути. Или через апелляцию к совести - это путь, которым предлагают идти все религиозные авторитеты. Это путь Христа. Однако сработал он после двух тысяч лет апелляции к человеческой совести? Русский вагнеровец так же искренне отрубает лопатой голову сирийском пленному, как и во времена Навуходоносора. Другой путь можно определить как соблюдение формальных законов. Это путь Конфуция (...) Что остается? как по мне, то правила обоюдного ного толерантности. Лучше всего они кодифицированы в англо-саксонской традиции - с ее правом в том числе. Где да это да, нет это нет, где черное это черное, а белое - белое", - произнес во вступительном слове, открывая церемонию, главный редактор независимого культурологического журнала "Ї" Тарас Возняк.

СПРАВКА: Награда "За интеллектуальную отвагу" является общественной и ежегодно определяется Капитулой Независимого культурологического журнала "Ї". Среди кавалеров Борис Тарасюк, Наталья Яковенко, Мирослав Попович, Вячеслав Брюховецкий, Роман Виктюк, Мирослав Маринович, Григорий Грабович, Мустафа Джемилев, Леонид Финберг, Николай Княжицкий, Моисей Фишбейн, Богумила Бердиховска, Иосиф Зисельс и другие.