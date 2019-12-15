В столице Ливии возобновились тяжелые бои
Боевые столкновения начались через два дня после того, как Хафтар заявил о начале "решающей битвы" за Триполи. Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV.
Прошло почти восемь месяцев после того, как он начал наступление на ливийскую столицу Триполи, чтобы забрать город из-под контроля правительства национального согласия.
Силы Хафтара утверждают, что взяли под контроль один из городов к югу от столицы Ливии, но в Триполи это отрицают.
"Нынешние боевые действия могут привести к очередному всплеску насилия в Ливии, которая страдает от насилия, политической нестабильности и борьбы за власть с тех пор, как в 2011 году был свергнут и убит многолетний правитель Муаммар Каддафи", - отмечается в сообщении.
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