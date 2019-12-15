В оккупированной Керчи от избиения умер отец студента Рослякова, который якобы самостоятельно устроил масштабный теракт в колледже

15 декабря, 2019, 14:16

Не стало Игоря Рослякова, отца Владислава Рослякова, который устроил трагедию в Керченском колледже

Источник в силовых органах зависимой от Кремля газеты "Комсомольская правда - Крым" сообщает, что мужчину ограбили, а затем избили, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым Реалии.

"Эта (смерть, - ред.) - следствие травмы, полученной во время ограбления. У него тогда забрали пенсию и по голове сильно дали", - отмечается в материале.

По словам соседки погибшего, к Игорю Рослякову в дом ворвался пьяный родственник одной из жертв его сына. В результате Росляков попал в больницу с черепно-мозговой травмой и через месяц, 24 октября, он умер.

Российский телеканал НТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что Росляков-старший был госпитализирован еще осенью.

"В сентябре 53-летнего мужчину избили и ограбили, он получил тяжелую травму головы... У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем и психикой - он серьезно "сдал" после того, что натворил его сын", - сообщает канал.

Эта информация также опубликована в Telegram-канале Mash.

"В сентябре этого года 53-летнего мужчину (Игоря Рослякова, - ред.) избили и ограбили. Подозреваемых задержали, за решетку попал один из нападавших (на второго мужчина не стал писать заявление). Росляков попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Через месяц (24 октября) он умер ".

Детали происшествия рассказала его мать Галина Рослякова (бабушка Владислава Рослякова)

"Я вызвала полицию, они приезжали, следователи здесь были. Бутова судили, был суд, Бутов забрал 10 тысяч, пенсию Игоря. Бутов грабил, а другой избил Игоря. Но он уже был болен. С травмами. Стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого, он сильно похудел, вес потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось", - цитирует Telegram канал Галину Рослякову.