В Нафтогазе объяснили, почему газ дорожает, хотя мог бы дешеветь

15 декабря, 2019, 07:51

Природный газ в Украине дорожает вследствие недостаточной собственной добычи, а также низкой энергоэффективности, убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

Об этом чиновник написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.

"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Он добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы быть использован для политических спекуляций.

"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - констатировал Витренко.