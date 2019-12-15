В Нафтогазе объяснили, почему газ дорожает, хотя мог бы дешеветь
15 декабря, 2019, 07:51
Природный газ в Украине дорожает вследствие недостаточной собственной добычи, а также низкой энергоэффективности, убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
Об этом чиновник написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.
Он добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы быть использован для политических спекуляций.
"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - констатировал Витренко.
- Оптовая цена на природный газ для населения и производителей тепла в января 2020 года составит 5500 грн за 1 тыс. Кубометров (без НДС и наценки газзбутив).
- Как уверяют в НАК "Нафтогаз Украины", эта цена совпадает с квартальной гарантированной цене, которую компания предложила всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
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