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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе объяснили, почему газ дорожает, хотя мог бы дешеветь

В Нафтогазе объяснили, почему газ дорожает, хотя мог бы дешеветь


фото: master911.com.ua
Природный газ в Украине дорожает вследствие недостаточной собственной добычи, а также низкой энергоэффективности, убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

Об этом чиновник написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.

"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Он добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы быть использован для политических спекуляций.

"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - констатировал Витренко.

  • Оптовая цена на природный газ для населения и производителей тепла в января 2020 года составит 5500 грн за 1 тыс. Кубометров (без НДС и наценки газзбутив).
  • Как уверяют в НАК "Нафтогаз Украины", эта цена совпадает с квартальной гарантированной цене, которую компания предложила всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
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