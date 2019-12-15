В Черновцах бездомный из Херсона за ночь поджег 3 машины и проколол колеса еще 28
Чтобы установить личность преступника, полицейские провели подворовой обход, опросили всех возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения с места преступления и прилегающей территории. Проанализировав полученную информацию, оперативники Черновицкого отдела полиции установили приметы мужчины, причастного к указанным преступлениям. Сразу же ориентировки разослали всем нарядам полиции, которые несли службу на территории Черновцов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Буковины.
Уже вскоре правоохранители разыскали и задержали нарушителя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства.
Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.
Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий.
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