В Черновцах бездомный из Херсона за ночь поджег 3 машины и проколол колеса еще 28

15 декабря, 2019, 10:58

Ночью, 14 декабря 2019 г., неизвестный злоумышленник совершил поджог трех автомобилей в одном из микрорайонов Черновцов. Кроме этого, он проколол шины еще 28 автомобилей. Сотрудники Черновицкого отдела полиции оперативно установили нарушителя и разыскали его

Чтобы установить личность преступника, полицейские провели подворовой обход, опросили всех возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения с места преступления и прилегающей территории. Проанализировав полученную информацию, оперативники Черновицкого отдела полиции установили приметы мужчины, причастного к указанным преступлениям. Сразу же ориентировки разослали всем нарядам полиции, которые несли службу на территории Черновцов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Буковины.

Уже вскоре правоохранители разыскали и задержали нарушителя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства.

Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.

Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий.