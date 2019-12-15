Устное заявление Зеленского не совпадает с коммюнике Парижского саммита, - Пионтковский

15 декабря, 2019, 10:01

Как заявляет политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, округ Колумбия), слова президента Владимира Зеленского на брифинге после переговоров в Нормандском формате в Париже противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя Украина в соответствии с итоговым коммюнике