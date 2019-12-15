Украину посетит вселенский патриарх
15 декабря, 2019, 12:39
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.
Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.
Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся новые религиозные общины, которые сейчас пока находятся в составе церкви Московского патриархата.
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