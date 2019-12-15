Украину посетит вселенский патриарх

15 декабря, 2019, 12:39

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.

Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся новые религиозные общины, которые сейчас пока находятся в составе церкви Московского патриархата.