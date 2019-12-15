Телеканал "Россия-1" показал обещанное интервью Зеленского, которое оказалось коротким комментарием в кулуарах

15 декабря, 2019, 19:51

Пропагандистский телеканал "Россия-1" показал комментарий Владимира Зеленского, который ранее анонсировали как интервью президента Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В сюжете, который вышел в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" говорится, что разговор состоялся ночью, после Нормандского саммита в Париже.

Автор сюжета указывает, что когда российские журналисты задали вопрос президенту Украины, охранник пытался помешать, "но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".

Авторы сюжета отмечают, что за последние шесть лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами.