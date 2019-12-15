США хотят наказать Россию за преследование верующих в Крыму и на Донбассе
Об этом сообщает Укринформ.
Конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказании Москвы за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины.
"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она управляет. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод", - говорится в тексте законопроекту на сайте Конгресса.
Конгрессмены подчеркивают, что российские чиновники несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности.
Нарушения, которые Москва осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направленные против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы, подчеркивается в документе.
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