Сегодня - первая годовщина исторического объединительного собора, на котором образовано ПЦУ

15 декабря, 2019, 10:14

Год назад, 15 декабря 2018 г., оправдались мечты многих поколений украинцев и по итогам Объединительного собора была создана поместная церковь

Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Господь даровал нам оправдание мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора, состоявшегося в храме Святой Софии в Киеве, мы сейчас имеем единую поместную Украинскую православную церковь", - написал Епифаний.

Он отметил, что хорошо помнит искренние эмоции добра, благодарности и поддержки, которые бушевали год назад на Софийской площади, где тысячи людей в течение нескольких часов ожидали позитивных новостей от решения Собора.

"И в тот день, 15 декабря, произошло действительно историческое для всех событие: мы все вместе сумели подтвердить факт единения трех ветвей украинского православия", - отметил митрополит.