Сегодня - первая годовщина исторического объединительного собора, на котором образовано ПЦУ
Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Господь даровал нам оправдание мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора, состоявшегося в храме Святой Софии в Киеве, мы сейчас имеем единую поместную Украинскую православную церковь", - написал Епифаний.
Он отметил, что хорошо помнит искренние эмоции добра, благодарности и поддержки, которые бушевали год назад на Софийской площади, где тысячи людей в течение нескольких часов ожидали позитивных новостей от решения Собора.
"И в тот день, 15 декабря, произошло действительно историческое для всех событие: мы все вместе сумели подтвердить факт единения трех ветвей украинского православия", - отметил митрополит.
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