Рождественскую елку в Белом доме украсили игрушками с украинским контекстом

15 декабря, 2019, 21:36

Официальной украшением Рождественской елки в Белом доме в этом году стал вертолет Н-34, созданный рожденным в Украине авиаконструктором Игорем Сикорским

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорского Н-34 в качестве официального рождественского елочного украшения этого года. Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официального украшения президентской елки.

Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства.

Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.

Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие машиной продолжалось бы несколько часов, лодкой - 40 мин., а на вертолете Сикорского - всего 7 мин.

Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.

В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.

Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины. Он родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.