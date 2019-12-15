Рождественскую елку в Белом доме украсили игрушками с украинским контекстом
Об этом сообщает "Голос Америки".
Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорского Н-34 в качестве официального рождественского елочного украшения этого года. Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официального украшения президентской елки.
Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства.
Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.
Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие машиной продолжалось бы несколько часов, лодкой - 40 мин., а на вертолете Сикорского - всего 7 мин.
Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.
В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.
Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины. Он родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.
President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D- White House History (@WhiteHouseHstry) February 20, 2019
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно