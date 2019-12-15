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Espreso.tvОбществоРасследование покушения на Шеремета. После задержания медсестру Дугарь всю ночь держали в машине, - адвокат

Расследование покушения на Шеремета. После задержания медсестру Дугарь всю ночь держали в машине, - адвокат

Яна Дугарь
фото: facebook.com
Во время совершения неустановленными лицами убийства Павла Шеремета военная медицинская сестра Яна Дугарь, которая сейчас проходит по этому делу как одна из подозреваемых, находилась в закрытом госпитале ВСУ. Это учреждение имеет вооруженную охрану и пропускную систему

Она оттуда не выходила и не могла просто так выйти, заявляет ее адвокат Виталий Коломиец. Есть люди, которых тогда там оперировали и лечили, за которыми она ухаживала, и их показания обязательно будут представлены. Об этом он сообщил 14 декабря 2019 г. в эфире Еспресо.TV.

"Яна Дугарь в этой ситуации как минимум притянута за уши, потому что подошла по определенным параметрам после того, как в этом году сходила на суды к добровольцам, когда в интернете делали призывы "Придите поддержите волонтеров, добровольцев и т.д.", - отметил судебный защитник.

"Яну задержали во Львове. Везли всю ночь машиной (в Киев, - ред.). Она с тремя оперативниками ночевала в машине под райотделом в Буче (столичный пригород, - ред.) и в 10:00 ее уже утром привезли в суд. И мы получили доступ к ней где-то в 11:30, а в 13:00 уже началось заседание", - пояснил он.

Также он объяснил, почему Дугарь отказалась что-либо говорить во время судебного заседания.

По его словам, это он как адвокат посоветовал ей в тот день придерживаться именно такой линии поведения.

"Когда человеку выбирают меру пресечения, выдают непосредственно перед судом за пару часов (материалы дела, - ред.)... По закону должно быть не менее трех часов, нам выдали за полтора часа до суда этот том материалов. И ты не можешь подготовить клиента правильно отвечать. Человек первый раз в этой ситуации и не всегда хорошо понимает те вопросы", - отметил Коломиец.

 

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