"Под ударом 4 города". Климкин рассказал о планах Кремля
15 декабря, 2019, 13:44
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о высоком риске дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье
Об этом политик сообщил в интервью одному из телеканалов, передает Еспресо.TV.
Кликин высказал мнение, что Кремль готовится к "полногибридному раскачиванию ситуации" в южных областях Украины для объединения их с ОРДЛО. Под ударом, по словам Климкина, находятся Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье.
"Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар. Второй момент - это возможность всех сухопутных коридоров", - отметил эксминистр.
По его словам, речь идет о "коридорах" не только на Крым, а на Приднестровье и Молдову.
Также Климкин предположил, что существует угроза попытки Путина объединить Беларусь с проектом "Новороссия".
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