Пьяные посиделки украинцев в Лодзе закончились поножовщиной
15 декабря, 2019, 07:39
В польском городе Лодзе 24-летний украинец погиб от ножевого ранения, причиненного соотечественником
Об этом со ссылкой на Onet.pl информирует Еспресо.TV.
"42-летний гражданин Украины убил ножом 24-летнего земляка во время распития спиртных напитков в одном из хостелов Лодзя", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла вечером в пятницу, 13 декабря 2019 г.
Несмотря на длительную реанимацию спасти раненого не удалось.
Представитель окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня сообщил, что 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.
- Напомним, в 2018 году финансовые аналитики подробно объяснили, сколько можно заработать в Польше на разных должностях.
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