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Espreso.tvОбществоПьяные посиделки украинцев в Лодзе закончились поножовщиной

Пьяные посиделки украинцев в Лодзе закончились поножовщиной

В польском городе Лодзе 24-летний украинец погиб от ножевого ранения, причиненного соотечественником

Об этом со ссылкой на Onet.pl информирует Еспресо.TV.

"42-летний гражданин Украины убил ножом 24-летнего земляка во время распития спиртных напитков в одном из хостелов Лодзя", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 13 декабря 2019 г.

Несмотря на длительную реанимацию спасти раненого не удалось.

Представитель окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня сообщил, что 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.

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