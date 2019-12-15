Прикрыл от взрыва побратима: обнародовано имя погибшего 14 декабря на фронте нацгвардейца

15 декабря, 2019, 15:34

14 декабря на Донбассе, в результате артиллерийского обстрела российских оккупантов, погиб 21-летний сержант Национальной гвардии Сергей Михальчук

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Нацгвардии в facebook.

"Вчера в результате артиллерийского обстрела наших позиций российская мина унесла жизнь нашего воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу осколков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-терористичним оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима. Наша Бригада всегда помнить его героический поступок, а террористы получат жесткую отплату за пролитую кровь нашего воина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за проявленный героизм Сергей Михальчук будут представлены к высокой государственной награде.