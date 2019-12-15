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Espreso.tvОбществоПорошенко: в 2020 году еще несколько поместных церквей признают ПЦУ, а РПЦ окажется в изоляции

Порошенко: в 2020 году еще несколько поместных церквей признают ПЦУ, а РПЦ окажется в изоляции

Становление Православной Церкви Украины - это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал в воскресенье, 15 декабря 2019 г., во время речи после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной церкви Украины. Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - поделился воспоминаниями Порошенко.

Он отметил, что ПЦУ - только в начале большого пути. Препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и внутри государства, так и снаружи. Но это сопротивление не остановит процесса признания ПЦУ мировым православием, который продлится в следующем году, убежден пятый президент.

"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится ", - подчеркнул Порошенко.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашей страны. И в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", - отметил Порошенко.

При этом политик поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось - и будет крепнуть", - убежден Порошенко.

В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что благодаря усилиям и вере пятого президента Украины год назад стало возможным объединение украинского православия и получения Томоса об автокефалии.

"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали великое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в целом определяющей делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос ", - отметил митрополит Епифаний.

Присутствующий на соборе епископ Константинопольской церкви, митрополит галльской Эммануил в своей речи также отметил роль Порошенко в создании единой поместной Правлславнои церкви Украины.

"Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко , который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал это не для того чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог ради того, чтобы существовала в Украине единственная церковь, которая не боялась бы служить в интересах людей без внешнего вмешательства", - подчеркнул владыка Эммануил.

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