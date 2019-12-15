Польские университеты начали зимний набор студентов

15 декабря, 2019, 10:36

Одно из отличий польской системы высшего образования от украинской состоит в том, что набор в университеты происходит дважды в год: главный и дополнительный, или зимний

Если абитуриент по каким-то причинам не принял участие во вступительной кампании летом, однако решил получить высшее образование, то он имеет такую возможность сейчас, передает Еспресо.TV со ссылкой на франковское издание Курс .

Обучение для студентов зимнего набора начинается со второй половины февраля - начала марта. Зимой начинают свое обучение на магистратуре большинство студентов политехнических университетов.

Например, в этом году Люблинский политехнический университет выставил предложение для тех, кто имеет диплом бакалавра (инженера) или магистра и хочет продолжить свое обучение на магистратуре или получить второе высшее образование. Университет открыл регистрацию на обучение в магистратуре на следующих направлениях: архитектура, строительство, электротехника, информатика, биомедицинская инженерия, мехатроника, математика, ІТ и техническое образование, инженерия среды, механика и строение машин, инженерия продукции, инженерия материалов, транспорт, управление и инженерия продукции.

Также в вузах Республики Польша проводятся обязательные курсы государственного языка этой страны. В Люблинской политехнике они будут проходить с 27 января по 21 февраля 2020 года.