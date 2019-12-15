15 декабря, 2019, 08:00

В феврале-марте 2020 ситуация вокруг Зеленского и осуществляемой им внешней и внутренней политики будет напоминать "коктейль, который вспыхнет от одной спички"

Об этом политик и общественный деятель, член координационного совета Движения сопротивления капитуляции (РОК) Тарас Стецькив заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вечером 14 декабря 2019 г. вышла на телеканале Еспресо.TV.

"Я думаю, что это просто отложенная капитуляция. То есть капитуляции в самом Париже не произошло. Просто решение отложили на четыре месяца", - отметил он.

В частности, по мнению политика, по многим пунктам Зеленский "ухудшил позиции Украины".

"Самое главное, что Зеленский впервые как президент поставил подпись под безальтернативностью Минских договоренностей. С этого сразу следует второй вывод - он согласился на особый статус Донбасса, политически согласился, еще не юридически, юридически это только Верховная Рада может сделать, но он политически согласился на действие особого статуса Донбасса на постоянной основе. там прямо так и написано. Более того, там написано: все правовые аспекты этого закона должны быть реализованы в украинское законодательство. Подчеркиваю - все правовые аспекты. С амнистиями, с "народными милициями", с назначением прокуроров и судей с этими "органами власти", которые где-то будут избраны", - пояснил Стецькив.

Кроме того, как отметил представитель Движения сопротивления капитуляции, Зеленский "согласился политически на имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство".

"Это означает, что этот закон об особенностях местного самоуправления будет пролонгирован на год, но в следующем году будет разработан новый закон, и Верховная Рада должна принять новый закон, где уже будет имплементирована "формула Штайнмайера". Зачем тогда на пресс-конференции заявлять, что он как президент не допустит федерализации Украины, когда "формула Штайнмайера" и является федерализацией Украины? Вернее, шагом в этом направлении. Там прямо записано: сначала выборы, а потом граница, а не наоборот", - сказал гость студии.

К тому же, как считает Стецькив, за закрытыми дверями "зашито что-то вроде Харьковских соглашений 2010 года", которые были посвящены прямой поставке российского газа на опасных для Украины условиях.

"Какая-то попытка пересмотреть Минские договоренности президентом Зеленским, скорее всего, была сделана. Однако эта попытка не нашла поддержки у трех других участников переговоров. И Путин об этом прямо заявил на пресс-конференции... Стратегически Зеленский никакой своей игры Путину не навязал. Все стратегические позиции Путин навязал те, которые были нужны России. Все. И через четыре месяца - в конце марта или в начале апреля мы будем иметь здесь самую острую общественно-политическую ситуацию, которую имели накануне встречи "нормандской четверки" в Париже ", - добавил он.

"Либо Зеленскому не хватило духа, либо не хватило компетентности, либо не хватило смелости и опыта", - конкретизировал Стецькив.

При этом недовольство политикой действующего главы государства по поводу Донбасса, как утверждает один из лидеров РОК, будет усилено другой проблемной тематикой и соответствующими протестными движениями с участием различных обиженных слоев общества.

"Здесь в дело включается еще вопрос земельного закона. Мы будем иметь огромное напряжение вот буквально на днях вокруг рассмотрения земельного закона. И там тоже есть большие основания полагать, что земельный закон не удастся принять, несмотря на то что монобольшинство якобы имеет голоса. Эти вопросы перенесутся на 2020 год. А там еще мы добавим вопрос тарифов, цены на газ. и мы можем иметь в феврале-марте такой коктейль, который вспыхнет от одной спички... И Движение сопротивления капитуляции, которое организовало предыдущие протесты, и аграрии, которые будут сражаться за землю, и малый и средний бизнес, который будет отстаивать упрощенную систему налогообложения. Все эти общественные инициативы никуда не делись, они будут продолжать свою деятельность, они будут давить на президента и на власть и защищать и свои интересы, и интересы страны", - подытожил Стецькив.